أخبار مصر | بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقلعت طائرتان نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى ثامن رحلات الجسر الجوى، التى تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصرى.

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى، لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وذكر البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، اليوم السبت، بأن المسؤولين بدولة لبنان أشادوا بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى واللبنانى عبر مختلف الأزمنة.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيداً على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن.