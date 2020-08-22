أخبار مصر | صافيناز الخولي: مبادرة "امشي بين الخطين" سترتقي بمعدلات الأمان في الشارع المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صافيناز الخولي: مبادرة "امشي بين الخطين" سترتقي بمعدلات الأمان في الشارع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت صافيناز الخولي، استشارية تطوير الأعمال/ مبادرة "امشي بين الخطين"، وذلك كمحاولة لرفع كفاءة سلوك المواطن المصري في الشارع، وذلك لتعظيم معدلات الأمان.

وأشارت الخولي، إلى أن من أكتر المشاكل التي تقابل الشارع المصري في القيادة هي انه لوحظ عدم إحترام العديد من المواطنين للخطوط الاسترشادية وعدم وجود نشر ثقافة اهمية تلك الخطوط بين المواطنين والتي يجب أن تسود بعد الطفرة الملحوظة والتي أشاد بها خبراء التطوير وكافة المجالات التي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الطرق وتطوير البنية التحتية.

وأوضحت أن تلك المبادرة هي درع أمان لرفع كفاءة الأمان بالطرق وتقليل الحوادث وتبدأ تلك المبادرة بالتوعية والتوعية بالقوانين ورفع الوعي استخدام القوانين كنقطة نظام لضبط إيقاع التقدم التي تتمتع بها مصر الجديدة التي عاهدناه من الرئيس السيسي.