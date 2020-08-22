أخبار مصر | ماذا توفر أوتوبيسات الغاز الطبيعي؟.. رئيس هيئة النقل يجيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا توفر أوتوبيسات الغاز الطبيعي؟.. رئيس هيئة النقل يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن 80% من أوتوبيسات الهيئة سيتم تحويلها من سولار إلى غاز طبيعي خلال العامين القادمين.

وكشف "رئيس هيئة النقل العام"، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، دفعة الأوتوبيسات الجديدة لها ضمان 5 سنوات على قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يوفر حوالي من 80 لـ120 ألف جنيه في العام الواحد.

وتابع "رزق" أن الأوتوبيسات تستهلك حوالي 365 ألف كيلو يوميًا، وذكر أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقي اتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي ١٠ آلاف جنيه شهريا للاتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيس يعمل بالغاز منهم ٨٥ أتوبيس مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول ٨٦ أتوبيس الخدمة منهم ٢٠ أتوبيس مكيف الهواء.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين الخط الأول ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة (النزهه الجديدة - الالف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية ) والخط الثاني ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة( الاميرية - المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد- التبة - الجامعة الأمريكية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذى يتكون من 33 مقعد وبه أماكن لوضع الحقائب سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الاتوبيس العادي ، كما كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة ، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصةإليه بالكرسي المتحرك.

واضاف اللواء رزق علي انه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أتوبيس آخر ، مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل باسطول الهيئة.