أخبار مصر | استمرار المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" للأسبوع الثاني على التوالي في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعلية بالتوازي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية، وتستمر هذه التدريبات حتى ١٥ سبتمبر المقبل.

وكانت محافظتي الإسكندرية والغربية محطتا الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة" الأسبوع الماضي، حيث تم تدريب ٣٠٠ شاب وفتاة على المحتوي التدريبي للمشروع على مدار ثلاث أيام في كل محافظة.

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ويقوم بتنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"، للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي.

يتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.