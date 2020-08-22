نائبة محافظ القليوبية تتابع إلغاء 3 نقاط لتجميع القمامة في طوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت الدكتورة إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، إلغاء 3 نقاط لتجميع القمامة بقرية مشتهر التابعة لمركز طوخ وتجميل مكانهم. وتم إلغاء نقطة تجميع القمامه بسور عملية المياه، والثانية بمدخل القرية، والثالثة أمام كلية الطب البيطرى. ووجهت «ريان» بتجميل مكانهم بزراعة الأشجار، مشيرة إلى نقطتين بمنطقة عزبة القاضى وقرية ميت كنانه وجارى إلغاءهما. جاء ذلك خلال تفقد نائبة المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة طوخ يرافقها محمد يسن وسمير عمر، نائبا رئيس المدينة. تحويل 3 نقاط لتجميع القمامه الى حدائق بطوخ تحويل 3 نقاط لتجميع القمامه الى حدائق بطوخ تحويل 3 نقاط لتجميع القمامه الى حدائق بطوخ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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