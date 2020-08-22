«البالطو».. تطبيق جديد يقدم استشارات طبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة بعنوان «اطمن»، بهدف إتاحة تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك عبر تطبيق (البالطو) الذي يعمل على الهواتف الذكية، وفي إطار بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات (كليوباترا) وشركة (البالطو) للخدمات الطبية.
وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن 93 طبيبا من كبار الأطباء والاستشاريين من العاملين بالمنظومة في أهم التخصصات الطبية المختلفة، سيشاركون في الخدمة.. مشيرة إلى انضمام 16 استشاريا وأخصائيا في أمراض الباطنه، و15 في أمراض النساء، و15 استشاريا وأخصائيا للأطفال، و12 للتغذية، و7 استشاريين وأخصائيين في أمراض القلب، و8 في مجال طب الأسرة، و10 في الأمراض النفسية، و10 في الأمراض الجلدية.
يشار إلى أن تطبيق (البالطو/ElBalto) عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.
ويتم تسجيل المريض على تطبيق (البالطو/ElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.
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