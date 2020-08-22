شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفاق الليبية»: نتمنى أن يكون لمصر دور إيجابي خلال المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن هدف الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوصول لمرحلة سياسية دائمة مستقرة.

وقيم المجلس، خلال اجتماع برئاسة فايز السراج، الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وأكد أن «الدولة المدنية الحديثة هي خِيار لا رجعة عنه»، موجها الشكر لكل من «تركيا وقطر والدول التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة».

وتابع المجلس: «نتطلع أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام».

وأكد المجلس «أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة»، مشددا على ضرورة «استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم».

وأكد أن «الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون».

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