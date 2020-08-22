شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الاستعداد المبكر والعمل بشكل مؤسسي سبب تراجع إصابات «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن سبب تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الاستعداد المُبكر للأزمة والعمل بشكل مؤسسي، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي استعدت للجائحة، لافتة إلى أن مصر من أكثر الدول التي وازنت بين الوضع الاقتصادي والوبائي في ظل كورونا.

وقأوضحت «زايد»، خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى، مؤكدة أن الإدارة المصرية أدارت أزمة كورونا بشكل فريد، وتم التعامل مع الأزمة بشكل علمي.

وأضافت وزيرة الصحة أن هناك عدة عوامل أسهمت في قدرة الدولة المصرية على مواجهة جائحة كورونا، ومنها بروتوكولات علاج مصابي فيروس كورونا والتي يتم تحديثها بشكل مستمر، فضلًا عن كفاءة الأطقم الطبية، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشددت الوزيرة على أهمية ارتداء «الكمامة» وغسل الأيدي باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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