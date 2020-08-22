شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل تقسيط المديونية خلال دفع الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقسيط المديونية بشأن دفع فواتير الكهرباء هدفها التسهيل على المواطنين، حيث إنه حال وجود تراكمات أو متأخرات على المشتركين ولو هناك تأخر من شركة الكهرباء بالنسبة للفواتير أو المطلوب من المشترك، يكون هناك تقسيط للفواتير بحيث يدفعها المواطن على عدة أقساط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة DMC، أن وزارة الكهرباء تسعى إلى التسهيل على المواطنين، حيث يتم التقسيط بدون فوائد للمشتركين، ولابد من تفاعل إيجابى من جانب المواطن مع هذا الأمر، متابعا: أى مواطن يستطيع أن يتواصل مع الشركة التابع لها ليقوم بتقسيم المديونية.

Advertisements

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، : هناك مستحقات الدولة لابد من تسديدها، وأيضا فتحنا ميزة التقسيط، ونسعى للتوازن بين الجزئيتين، موضحا أنه لا يوجد شروط خاصة للتقسيط، ولكن يتم حساب هذا الأمر بناء على المتأخرات الموجودة وهل هناك خطأ من الشركة أم أن المواطن تأخر في الدفع، ولكن المبدأ العام يوجد تسهيل لدفع المديونيات حتى لا يتراكم على المشترك المبلغ .