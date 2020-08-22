أخبار مصر

المجلس الإكليريكى بالإسكندرية وبحرى يعلن عودته للعمل بعد توقف بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإكليريكى بالإسكندرية وبحرى يعلن عودته للعمل بعد توقف بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الثانية الإسكندرية وبحرى عن عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخمية، وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الثانية الإسكندرية وبحري، فى بيان، يتم التواصل عن طريق سكرتارية المجلس كما ينعقد يوم الاثنين من كل إسبوع.

Advertisements

بيان المجلس

 

وفى 5 أغسطس الجاري، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة عمل المجلس الإكليريكى فى القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا باشتراطات احترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت الكنيسة فى بيان لها، إنه أعلن المجلس الإكليريكى فى القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا، باشتراطات احترازية، وتتضمن الاشتراطات، الاتصال هاتفيا مع الكاهن المسئول عن الملف ، لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنه لن يتم استقبال أى حالات بدون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي، وبالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح، مؤكدا أنه سيبدأ استلام المستندات الخاصة بملفات الأحوال الشخصية ابتداء من يوم 13 أغسطس الجاري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الإكليريكى بالإسكندرية وبحرى يعلن عودته للعمل بعد توقف بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا