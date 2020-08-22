شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النقل العام بالقاهرة: الأتوبيس المكيف نسخة من أتوبيسات ألمانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن الأتوبيسات الجديدة المكيفة، التى شغلتها الهيئة اليوم هى نسخة بنفس المواصفات الموجودة بشوارع ألمانيا، وصنعت فى مصر.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حريصة على تحسين الخدمة للجمهور مع عدم رفع الأسعار لتقديم خدمة مميزة، وتطوير الاسطول بالكامل، مع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف اللواء رزق على، أن الهيئة بنهاية العام سيكون لديها 150 اتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى بينهم 85 اتوبيس مكيف الهواء، وخلال عامين ستحول 80% من سياراتها لتعمل بالغاز الطبيعى.

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وأضاف "رئيس هيئة النقل العام" ل الخليج 365، أن دفعة الأتوبيسات الجديدة التى تسلمتها الهيئة وتعمل بالغاز الطبيعى لها ضمان 5 سنوات شامل قطع الغيار، مما يوفر علي الهيئة.

وكشف على، أن الأتوبيس الذى تم تحويله من سولار لغاز طبيعى، سيوفر من 80 لـ120 ألف جنيه في العام الواحد، مشيرا إلى أن أتوبيسات الهيئة تقطع حوالي 365 ألف كيلو يوميًا.

وذكر اللواء رزق علي، انه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على ان يتم تطبيق هذا التحويل على باقي اتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي 10 آلاف جنيه شهريا للاتوبيس الواحد ، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء 161 أتوبيس يعمل بالغاز منهم 85 أتوبيس مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول 86 أتوبيس الخدمة منهم 20 أتوبيس مكيف الهواء .