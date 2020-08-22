شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إرسال البابا تواضروس شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال أسرة ابناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.
وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وحملت طائرات عسكرية مصرية الشحنة إلى مطار بيروت، وتضمنت الشحنة حوالي 12 طن من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية .
واستقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم السبت، طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.
وتحمل الطائرتين 27 طنا من المساعدات التى تقدمها الكنيسة المصرية والأزهر الشرف إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى وتشمل نحو 11 جهة.
كان فى استقبال الطائرتين لدى وصولهما مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والعميد أحمد شحاته الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت وممثل مجلس كنائس الشرق الاوسط ، والقنصل المصرى المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى، الأب غابي هاشم مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات، والمدير العام لصندوق الزكاة الشيخ وممثل مفتى الجمهورية زهير كبي، والأب غابى هاشم مدير دائرة الشئون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط و أوغيت سلامة مديرة دائرة التواصل والعلاقات العامة ، وايليا نصرالله مسئول التواصل والإعلام.
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