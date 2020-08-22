شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توفير "التضامن" الحماية الاجتماعية لأب يرعى 4 أبناء من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حسن، صاحبة قصة "أب بقلب 100 أم"، تفاصيل توفير وزارة التضامن الحماية الاجتماعية لأب وأولاده الأربعة المعاقين، موضحًا أنه منذ 6 سنوات تقدم لوزارة التضامن بطلب لتوفير الحماية الاجتماعية له ولأبنائه الأربعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن ابنيه الكبيرين معاقان ذهنيًا و يبلغان من العمر 19 و20 سنة، مضيفًا أن الطفلين التوأم يبلغان من العمر أربع سنوات ويعانيان من ضعف عام فى الجسد ومعاقان ذهنيًا بنسبة 90%، مضيفًا: "أولادى ملائكة حرام أأذيهم".

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وذكر أن والدتهم تخلت عنهم تمامًا منذ 4 سنوات، حيث تعمل ممرضة ورفضت التخلى عن عملها من أجل الأبناء، مؤكدًا أنه لم يطلقها لأنه لا يملك ثمن إجراءات الطلاق، منوهًا إلى أنه اضطر للتخلى عن عمله كأمين شرطة من أجل أبنائه.

يأتي ذلك بعد استجابة سريعة لما نشره ”الخليج 365”، حيث وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أب وأبنائه الأربعة من ذوي الإعاقة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتهم التي نشرت من خلال تقريرٍ مصور لـ"الخليج 365" حقق آلاف المشاهدات.