شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السمنة يشكر السيسي ويكشف تفاصيل علاجه بعد توجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت زوجة، المواطن محمود سمير، مريض السمنة، إن أعضاء من وزارة الصحة تواصلوا معها مساء أمس لتجهيز زوجها لنقله للمستشفى لعلاجه، مضيفة: "مش عارفين نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقوله إيه، هو أب لينا، وبنشكره على كل اللى عمله معانا".

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية، أن زوجها يخضع للفحص الطبى الآن للتجهيز لعمل عملية لعلاجه من السمنة المفرطة.

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بدوره وجه المواطن محمود سمير، الشكر للرئيس السيسي، موضحًا إنه تم نقله للمستشفى مساء أمس، الجمعة، بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد مستشفيات القاهرة، ويتم إجراء التحاليل الطبية له منذ وصوله، موضحًا أنه يعانى من السمنة المفرطة فجأة منذ 4 سنوات فقط، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب الزيادة المفرطة فى الوزن التى عانى منها بشكل مفاجئ.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج المواطن محمود سمير، والذى يعانى من السمنة المفرطة، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على نفقة الدولة.

ويعانى محمود من السمنة المفرطة، حيث يبلغ وزنه نحو 257 كيلو جرامًا، كما يعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وجلطات بالساقين وأطراف الجسد، ومرض جلدى خطير.