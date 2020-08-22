شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستجيب لليوم السابع وتدخل 4أطفال ذوى احتياجات خاصة دور تربية فكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لليوم السابع عقب نشر تقرير تحت عنوان " أب بقلب 100 أم.. تركته زوجته بعد إنجاب 4 أطفال ذوى احتياجات فوهبهم حياته"، تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي حاليا كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أب وأبنائه الأربعة من ذوي الإعاقة لرعاية الأسرة والأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الدعم والرعاية للأسرة مع استيعاب الأبناء في دار من دور التربية الفكرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجهت فيه الوزيرة أيضا بضم الأبناء الأربعة لبرنامج الدعم النقدي المشروط كرامة، والخاص بذوي الإعاقة وتقديم كافة خدمات الدعم والحماية الشاملة للأسرة.

جدير بالذكر أن الأب يرعى 4 أبناء من ذوي الإعاقة يقول إنهم لديهم إعاقة ذهنية بنسبة إعاقة 90%، وهو يرعاهم بمفرده ويقوم بتلبية كافة احتياجاتهم.

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وكان ”الخليج 365” قد نشرت تقريرا عن حالة الأسرة وقال فيه والد الأطفال "مش مهم أعيش.. أهم حاجة عندى ولادى يعيشوا مرتاحين أنا تركت شغلى عشان خاطرهم هما لأنهم 4 أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة".. بتلك الكلمات الممزوجة بالدموع تحدث لنا والد 4 أطفال مصابين بنسبة 90% إعاقة ذهنية فهم كل ما فى حياته وظل منذ ولادتهم يرعاهم حتى أنه فقد وظيفته من أجل البقاء معهم فى البيت يتولى شئون حياتهم بعدما رفضت زوجته ترك عملها .

وقال "سامح محمد " لـ"الخليج 365" ربنا رزقنى بأربعة أطفال هدية من عنده وأنا بحبهم وماليش غيرهم وهما كمان ماعندهمش حد غيرى فهم ليسوا كباقى الأطفال فقد قدر الله لي أن يكونوا جميعهم مصابين بإعاقات ذهنية بداية من ابنتى الكبرى " سلمى" وعمرها الآن 20 سنة و"حسن" 17 سنة حتى التوأم عندهم نفس المرض .