المجلس الرئاسي الليبى: نتطلع أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابى فى مرحلة البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت اجتماعاً، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس ، حيث عبر المجلس عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.
يذكر أن "السراج" تقدم أمس بالشكر للرئيس السيسي على مجهودات إحلال السلام بلبيا، ونشر حساب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المبذولة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية.
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