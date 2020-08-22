شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن تسجيل 30 ألف طالب لرغباتهم بأول يوم تنسيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
تنسيق الجامعات 2020.. 30 ألف طالب يسجلون رغباتهم بأول أيام المرحلة الأولى
السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الأسبوع الجارى
حالة غش واحدة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية بلجنة "أحمد زويل" بالجيزة
تنسيق 2020.. إغلاق معامل الجامعات لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى 3 عصرا
التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
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