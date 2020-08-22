حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن تسجيل 30 ألف طالب لرغباتهم بأول يوم تنسيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: تنسيق الجامعات 2020.. 30 ألف طالب يسجلون رغباتهم بأول أيام المرحلة الأولى التموين: انتظام عمل المخابز لليوم الخامس ضمن منظومة التكلفة الجديدة التعليم العالى: فتح باب التقدم للجامعات الأهلية الجديدة من اليوم وحتى 30 أغسطس السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الأسبوع الجارى حالة غش واحدة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية بلجنة "أحمد زويل" بالجيزة تفاصيل توفير "التضامن" الحماية الاجتماعية لأب يرعى 4 أبناء من ذوى الإعاقة Advertisements تنسيق 2020.. إغلاق معامل الجامعات لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى 3 عصرا الآثار تدعو متابعيها لإرسال صورهم فى الأديرة والكنائس احتفالا بعيد العذراء وزير التنمية المحلية يشارك فى مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة التعليم تضبط طالبة استخدمت التليفون فى تصوير ونشر امتحان العربى للثانوية دور ثان

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