شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الأقصر تحتفل بعيد العذراء مريم بعد صوم دام 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة العذراء مريم بإسنا جنوبي الأقصر، بعيد إعلان صعود جسد العذراء مريم بعد صوم دام لمدة 15 يوماً، وأقيم قداس العيد، صباح اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وترأس الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية قداس عيد إعلان إصعاد جسد العذراء مريم إلى السماء، في كنيستها بشارع الكنيسة (مقر المطرانية) بإسنا، بمشاركة الأباء كهنة الإيبارشية، بينما قاد كورس الشمامسة ألحان ومردات القداس الإلهي.

وشهدت الكنيسة إجراءات أمنية مشددة، قبل وخلال قداس العيد، ونشرت عناصر الشرطة السرية حول الكنائس، وتم تسيير دوريات أمنية على الطرق المؤدية إليها، كما تم وضع بوابات إلكترونية حول الكنائس التي تشهد كثافة من المصلين.

وشاركت عناصر الكشافة في عمليات تأمين الكنائس، حيث يقومون بالتعرف على المترددين على الكنائس، وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

وتوافد العشرات من أقباط قري ونجوع وبندر مدينة إسنا، صباح اليوم السبت، على كنيسة السيدة العذراء مريم «مقر المطرانية» بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، للاحتفال بعيد صعود جسد «السيدة العذراء» وذبح الذبائح وتقديم النذور طلباً من العذراء مريم شفاعة صلاتها والتبرك منها.

وقال أحد الخدام في «خدمة النذور» بالكنيسة، إن النذور والذبائح بشكل عام تنقسم إلى نوعين، هما «النذر غير الكامل» و«النذر الكامل».

وأوضح الخادم أنه في الحالة الأولى يخصص صاحب الذبيحة «النذر»، سواء كان خروفاً أو بقرة أو عجلاً أو ماعزاً، حسبما نذر الشخص، وتخصيص جزءاً من ذبيحته للدير أو الكنيسة، سواء الربع أو النصف، ويأخذ باقى أجزاء الذبيحة ليوزعها حسب رؤيته، ويكون في الأغلب على الفقراء والمحتاجين، أما في الثانية، فهناك بعض الأقباط الذين يشهدون معجزة في حياتهم، بشفاعة من السيدة العذراء مريم أو أحد القديسين، ونتيجة ذلك يخصصون ذبيحة بالكامل للدير.

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وأشار إلى أن البعض يقدر القيمة المالية للنذر الذي وعد بتأديته، سواء ذبيحة كاملة أو النصف أو الربع، ثم يدفع هذه القيمة للدير أو الكنيسة، لافتاً إلى وجود العديد من الأديرة التي يفضل الأقباط وفاء نذورهم بها، مثل دير السيدة العذراء في «درنكة» بأسيوط، الذي يعد الأشهر في إستقبال نذور الذبائح خلال عيد العذراء مريم.