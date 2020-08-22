شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد هاني يونس على مدرسة ابتدائية بمسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، القرار رقم ٧٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإطلاق اسم الشهيد هاني أحمد يونس محمد، على مدرسة كفر الجراية الابتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩٧٩/٤٣بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الزقازيق المؤرخ في 12 / 8 /2020 والمرفق به موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية بالزنكلون والمتضمن الموافقة على تغيير اسم مدرسة كفر الجراية إلى مدرسة الشهيد هاني أحمد يونس محمد الابتدائية، وعلى موافقة مديرية التربية والتعليم بكتابها المؤرخ في 26 / 7 /2020 على إطلاق اسم الشهيد هاني أحمد يونس محمد، على مدرسة كفر الجراية الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وعلي نموذج الاستشهاد الصادر من إدارة السجلات العسكرية- هيئة التنظيم والإدارة- وزارة الدفاع والمتضمن أن المذكور استشهد بسبب حماية وتأمين الدولة بتاريخ 4 / 2 /2020، ليصدر المحافظ قرارًا بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة تخليدا لذكراه.