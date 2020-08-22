شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 94 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لمرور الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف، حملاتها الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، ضمن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدي إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت جهودها عن ضبط 94 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة، ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية استمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كان المحافظ قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق والأحرار وميت غمر، أسفرت عن ضبط 94 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.