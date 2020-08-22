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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب سلاح ناري وحقن منشطات جنسية وأقراص مخدرة بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحبطت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سلطان صالح، مدير عام الجمرك، محاولة راكب فرنسي الجنسية قادم من تركيا تهريب سلاح ناري وعدد من حقن المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة ولفافة حشيش بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المصري رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا، اشتبه عمر عبدالله، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكب فرنسي نظرًا لإرتباكه الشديد، وتم تمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكس راي بمعرفة الأستاذ أحمد جمال، فتلاحظ وجود طبنجة ومواد معتمة وتم تأكيد الإشتباه.
وبالعرض على هشام شرارة، مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من محمود فتحي وبسام محمد ومحمد حداد، بحضور عبدالمحسن الشعيني، رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 400 قرص ترامادول المخدر، و80 حقنة منشطات جنسية، ولفة بوزن 200 جرام من مخدر الحشيش، وطلقة ذخيرة فارغة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.
وقرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وتسليمها لإدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة للعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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