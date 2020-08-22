شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورفع 450 حالة إشغال مخالفة بشوارع «الواسطى» في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إن حملة مكبرة قامت برفع الإشغالات والتعديات، بشوارع الواسطى، وتم تحرير 18 محضرا إشغال للمحلات، وضمت الحملة حمادة راضي نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية بمركز شرطة الواسطى وشرطة المرافق، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأكد «بكرى» أن الحملة قامت بإزالة ورفع ما يزيد عن أربعمائة وخمسين حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وأكشاك مخالفة وكراسي واستاندات وموازين وعربات كارو، فيما تم تحرير ثمانية عشر محضر إشغال متنوع، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وجه باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.