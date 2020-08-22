شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع رصف الطرق وإحلال شبكة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء العمل في إعادة تأهيل ورصف المرحلة الأولى من طريق السادات بعد انتهاء أعمال البنية التحتية لإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطول 550 مترا، في المسافة من مستشفى أسوان العسكرى وحتى عمارات المقاولون العرب والتى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.

وأشار المحافظ، في تصريحات، إلى أن ذلك يأتى بالتوازى مع مشروعات رصف بعض الطرق الحيوية في الشوارع الداخلية منها طريق الخان بالمدخل الشمالى لمدينة أسوان بطول 700 متر، بجانب البدء في خطة الرصف العامة للمحافظة بإعتمادات 67.9 مليون جنيه للعام المالى الحالى 2020/2021 والتى من بينها رصف طريق مطلع حى الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد (الزيداب) بطول 1.7 كم.

وأضاف عطية بأنه يتواكب مع أعمال الرصف تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الإحلال والتجديد للشبكات بطريق السادات تتضمن خطوط مياه الشرب بقطر 250 مللى وبطول 1.5 كم، بجانب خطوط الصرف الصحى بقطر 630 مللى وبطول 1.7 كم والمخطط إنهاؤها في أكتوبر القادم ليتبقى استكمال خطوط مياه الشرب بطول 1 كم، وفي نفس السياق وجه محافظ أسوان للإسراع بإنهاء أعمال البنية التحتية بطريق السماد، تمهيداً لرفع كفاءته ورصفه بطول 9 كم، حيث تشمل هذه الأعمال تركيب خطوط مياه شرب بأقطار مختلفة وبطول 3 كم، علاوة على إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي بطول 1كم والذى يربط بين محطة رفع سعد زغلول ومحطات المعالجة بكيما.