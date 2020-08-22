شكرا لقرائتكم خبر عن 130 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، السبت، إن طلاب الثانوية العامة قد أدوا اليوم امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية، وبلغ عددهم 160 طالب وطالبة حضر منهم 130 وتخلف 30 آخرين.

وأضاف أنه تم توزيعهم على 7 لجان بجميع إدارات المحافظة، مؤكدًا أنه تفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.

وتابع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، لتأمين خطوط سير السيارات المسؤولة عن تسليم الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.