شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 490 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، السبت، إنه تم إزالة 490 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة، بجميع مراكز المحافظة خلال الموجة الـ16 لاسترداد حق الشعب، بواقع 240 حالة تعدٍ بالزراعة، و250 حالة تعدٍ بالبناء.

وأوضح «الأنصاري» أن حملات إزالة التعديات، أسفرت عن استرداد 5440 فدانًا و22 قيراطًا و19 سهمًا تعديات زراعية، و78 ألفًا و273 متر مربع تعديات بناء، لافتًا إلى أن الحالات التي تمت إزالتها من على أراضي أملاك الدولة شملت مركز ومدينة الفيوم وجاءت بواقع 33 حالة تعد بالزراعة بمساحة 134 فدانًا وواحد قيراط و13 سهمًا، وعدد 33 حالة تعد بالبناء بمساحة 3387 متر مربع، وبمركز وقرى إطسا تم إزالة عدد 55 حالة تعد بالزراعة بمساحة 1718 فدانًا و8 قراريط، فضلاً عن إزالة 171 حالة تعد البناء بمساحة 62 ألف و923 متر مربع بالمركز نفسه.

وكشف محافظ الفيوم عن إزالة 54 حالة تعد بالزراعة بمركز وقرى يوسف الصديق بمساحة 84 فدانًا و14 قيراطًا و7 أسهم، بجانب إزالة 13 حالة تعد بالبناء بمساحة 165 متر مربع، وبمركز وقرى طامية تم إزالة 49 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3490 فدانًا و6 قراريط و16 سهمًا، إضافة لـ15 حالة تعد بالبناء بمساحة 11 ألفًا و302 متر مربع.

وفي مركز وقرى سنورس تم إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة 18 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 496 متر مربع، وفي قرى ومركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة فدانين و16 قيراطًا و7 أسهم.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة ماضية قدمًا لاسترداد حق الشعب، وسيتم الضرب بيد من حديد ـفي إطار من القانونـ لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة إرساءً لهيبتها وتنفيذًا للقانون.

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعة و أملاك الدولة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعة و أملاك الدولة