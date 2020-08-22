شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات بالقطاع الصحي بتكلفة 272 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إنشاؤها بمراكز ومدن الزقازيق- فاقوس- ههيا، للاطمئنان على نسب تنفيذ الأعمال بها، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ 10 مشروعات بمراكز ومدن المحافظة ما بين إنشاء وتوسعه لعدد 7 مستشفيات- وحدة طب أسرة- مجمع تأمين صحي- معهد أورام بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و22 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات تسحسـاهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ لدخولها الخدمة في أسرع وقت، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أنه جار توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق بتكلفة مالية 72 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 92 ٪ ومستشفى حميات فاقوس بتكلفة مالية 70 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 60٪، وإنشاء مستشفى كبد ههيا بتكلفة مالية 130 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 96 ٪.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليونا و870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة، شملت إنشاء وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه، واستكمال مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنيه ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنيه

بالإضافة إلى تطوير وحدة طب أسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 ألف جنيه والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه، والوحدة الصحية ببني منصور مركز أولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه، والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبوحماد بتكلفة 6 ملايين جنيه، والوحدة الصحية بالمناجاة الصغرى بمركز الحسينية بتكلفة 579 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإيماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

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