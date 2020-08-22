شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: تخصيص مقرين لمكاتب التنسيق الإلكتروني بطاقة 90 جهاز كمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء عمل مكاتب التنسيق بالجامعة مع انطلاق المرحلة الأولى من الثانوية العامة للثانوية العامة، وذلك في مقرين منفصلين أحدهما بحرم الجامعة بالوليدية والآخر بالمدينة الجامعية، وذلك بطاقة إجمالية تبلغ ٩٠ جهاز كمبيوتر والتى يمتد عملهم طوال أيام التنسيق وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

يأتي ذلك لخدمة طلاب الثانوية العامة وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونياً، ووجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة تواجد المختصين بمعامل الحاسب الآلي، لضمان الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية التي وضعتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع القيام بمهامهم في تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل وذلك على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي http://tansik.egypt.gov/application .

وكشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى قيامه صباح اليوم بجولة تفقدية داخل مقار مكتب التنسيق التابعة، للاطمئنان على جاهزية مكاتب الجامعة وتسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب عملية تسجيل رغباتهم، للراغبين في إجراء ذلك داخل المقار التي خصصتها الجامعة لدعم الطلاب ومساعيهم، وكذلك لمراجعة التزام كافة المتواجدين داخل المقار من مشرفين وطلاب وأولياء أمور بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات كافية للتباعد ووجود مواد تعقيم للأيدى، وكذلك تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بإجراء عمليات تطهير مستمرة لمقار التنسيق والأجهزة.

وتفقد غريب مقر المدينة الجامعية بقطاع (أ) بحضور الأستاذ عرفة أبوالعلا، مدير عام قطاع المدن الجامعية والدكتور محمد بدر، مدير قطاع المدينة الجامعية طلاب، موضحا أن المقر يضم معملين للحاسب الآلى أحدهما مزود بنحو ٢٥ جهاز كمبيوتر إلى جانب تجهيز معمل آخر احتياطياً في الطابق الثانى من نفس المبنى مجهز بنحو 20 جهاز آلى، في حالة وجود كثافة عددية، مع وجود وربط للأجهزة بشبكة المعلومات بالجامعة وخطوط إنترنت فائق السرعة وأجهزة طابعة لطبع الاستمارات بعد التسجيل.

كما تفقد المكتب الرئيسى للتنسيق الإلكتروني وذلك بمقر الجامعة القديمة بالوليدية حيث كان في استقباله الأستاذ رمضان توفيق مدير عام شؤون التعليم بالجامعة، والأستاذ أحمد يونس مدير المقر.

وأوضح خلال الجولة أن مقر الجامعة القديمة يضم كذلك معلمين حاسب آلي بسعة 45 جهازا مزودة بكافة الإمكانيات اللازمة للتسهيل على الطلاب عملية التسجيل سواء نقاط الإنترنت أو الطابعات أو مساعدة الفنيين المختصين.

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وعن تفاصيل خطوات التسجيل أوضح الدكتور شحاتة غريب إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب والتي تتضمن رقمه القومي، ورقم الجلوس، والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة، منوهاً بضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.