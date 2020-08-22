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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: 130 حاسبًا آليًا لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، السبت، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2021/2020 وبدء العمل بمكتب التنسيق اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا اليوم بمعامل كلية الإعلام ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومعمل فاصل 7 بكلية التجارة علمًا بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز كمبيوتر، وأن المعامل يتواجد بها موظفون وفنيون مختصون.
وأضاف رئيس الجامعة أنه جرى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الإعاقة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.
جدير بالذكر أن رئيس جامعة بني سويف وجه بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أكد أنه تم وضع خطة لتقديم كافة التسهيلات والدعم التكنولوجي لخدمة الطلاب.
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