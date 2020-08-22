شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء سفير مصر في كابول مع وزير الشؤون الدينية الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى هاني صلاح، سفير مصر في كابول، بوزير الحج والشؤون الدينية الأفغاني، محمد قاسم حليمي، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الدعوة الإسلامية والتعليم الأزهري ونشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، والتأكيد على ضرورة مواجهة التحريض على العنف والكراهية، ومكافحة الفكر المتطرف الذي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة.

كما قدم السفير المصري التهنئة للمسؤول الأفغاني على توليه المنصب في التشكيل الوزاري الجديد.

من جانبه، أعرب الوزير حليمي عن اعتزازه بتخرجه من الأزهر الشريف كمنارة للفكر الوسطي والتسامح في العالم الإسلامي، موضحاً حرص بلاده على تطوير التعاون مع كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مجال الدعوة الإسلامية ومكافحة الفكر المتطرف، مشيداً بالجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف في أفغانستان من خلال المعهد الأزهري في كابول، وكذلك من خلال المنح السنوية التي تقدمها مصر للطلاب الأفغان للدراسة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية بمصر، والتي تستهدف إظهار الصورة الصحيحة للإسلام كدين يَحُث على التسامح والمحبة والتنمية، وينبذ الفرقة والكراهية، كما عَبَّرَ الوزير الأفغاني عن تطلعه لسرعة افتتاح معهد أزهري للفتيات في كابول بالتعاون مع السفارة المصرية.