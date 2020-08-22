شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 طن سكر مدعم بدون فواتير خلال حملة تموينية في ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق مباحث التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية بالمنيا 100 طن سكر مدعم بدون فواتير داخل مخزن غير مرخص.

وتلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرًا من رئيس مركز ملوي، بضبط 100 طن سكن مدعم بدون فواتير داخل مخزن غير مرخص.

وجرى التحفظ على السكر وتحرير محضر بالواقعة لحجب سلعة استراتيجية عن السوق، كما تم ضبط سيارة محملة بـ61 شيكارة سكر بدون فواتير، لبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على السكر والسيارة.