شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرمن الكاثوليك» تهنئ البابا تواضروس باحتفالية انتقال العذراء مريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بطريركية الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة، وعلى رأسها قداسة البابا تاوضروس الثاني بمناسبة احتفالها بعيد انتقال العذراء مريـم بالنفس والجسد إلى السماء.

من جانبه، زار الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص، كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، أمس الأول، الجمعة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية، حيث تعد تلك الزيارة، هي الأولى لنيافة الأنبا بشارة منذ السيامة الأسقفية.

استقبل نيافته، راعى الكنيسة الأب عبدالمسيح لمعى، كما شارك بالحضور الأب متى رزق الله، والأب بولس الفرنسيسكانى، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة الذي استقبل نيافة الأنبا بشارة بالألحان الكنسية.

ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي، والأب متي رزق الله، والأب بولس الفرنسيسكاني، وألقى الأنبا بشارة الكلمة الروحية عن معني كلمة «نعم» التي عاشتها مريم.

وعقب الكلمة، طلب صاحب النيافة التطواف بتمثال السيدة العذراء داخل الكنيسة بمشاركة كورال الكنيسة.

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وعقب نهاية صلاة القداس، منح نيافة الأنبا بشارة شعب الرعية البركة الرسولية، مع طلب الصلاة من أجله.