شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقها 5 أشهر.. تعرف على موعد فتح حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك، الاثنين المقبل، بعد إغلاقها لمدة تجاوزت 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا على أن يتم فتح وفقًا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، والالتزام بعدم وجود أكثر من 3 آلاف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة، فيما تستعد حديقة حيوان الجيزة لاستيراد 3 زرافات من دولة جنوب أفريقيا.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن هذه الإجراءات تتوافق مع شروط وزارة الصحة واتحاد حدائق الحيوان بأفريقيا التي تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أي ارتفاع في درجات الحرارة لأي زائر.

وأضاف «رجائي» أنه تم مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والأسر لحديقة الحيوان مع مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.

وشدد رئيس حدائق الحيوان على إنه تمت مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة وعدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 آلاف زائر، من خلال توفير 20 منفذًا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، بالإضافة إلى توفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «رجائي» إلى أنه لأول مرة يتم حساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 آلاف زائر، موضحًا أن هذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة منها حيوان «البكة» الذي يتميز بالوداعة والهدوء ويشبه الجمل ويجذب الأطفال، بالإضافة إلى 5 «أصلة هندي وماليزي» وعدد من الزواحف الأخرى.

وكشف رئيس حدائق الحيوان، عن إنه تمت الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها، منها عدد 2 زرافة أنثى وواحد ذكر زراف، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه سيد قشدة وعدد من الكباش الأروي.

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ولفت «رجائي» إلى أنه سيتم استقبال الأطفال لزيارة حديقة حيوان الطفل التي افتتحها وزير الزراعة قبل ظهور فيروس كورونا وتعد مزارًا تعليميًا تضم أنواعا من الحيوانات والطيور التي يعشقها الأطفال، مثل طائر البشاروش والبجع والأيل الأوروبي والغزال المصري والسياسي البني وفقرة تعليمية يتم عرضها للأطفال حول كل حيوان وتعليم الرفق بالحيوان وعدم إيذاء الحيوان لأن الحديقة لها دور تعليمي.