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شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تواصل الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. و40% نسبة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، يرافقه الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، بجولات ميدانية بمراكز ومدن نصر النوبة وكوم أمبو وأبوسمبل السياحية، شملت 17 وحدة صحية ومستشفى من إجمالي 112 وحدة صحية، بالإضافة إلى 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لمتابعة معدلات التنفيذ لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة الرعاية الصحية والإهتمام بصحة المواطن المصري، بالإضافة إلى نسب التسجيل، والتي وصلت إلى 40% سواء للأسر أو الأفراد.
وأكد الدكتور أحمد شعبان، أن هناك تنسيق كامل بين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدًا للتشغيل التجريبي وضمان إنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.
وأوضح أنه جاري العمل على قدم وساق، حيث تبلغ تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة بلغت 2.5 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.
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