شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من طلاب المرحلة الأولى على معامل تنسيق جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، أبوابها، السبت، لاستقبال طلاب المرحلة الاولي للتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وسط تطبيق إجراءات احترازية وقائية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بحوالي 13 معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا في العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وشهدت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب صباح اليوم إقبالا من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق وسط إجراءات وقائية اتخدتها الكلية برعاية الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما قامت الكلية بتجهيز 3 معامل للحاسب الآلى تم توزيع الطلاب عليهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا من قياس درجه الحرارة وتعقيم الطلاب والإلتزام بإرتداء الكمامات عند دخول القاعات، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وكافة العاملين، كما قامت الكلية بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء أمورهم.

وكذلك قامت الكلية بتوفير شاشات بنرات وبرشورات تم توزيعها على الطلاب تسهيلًا لهم في عملية مليء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد ،حيث قامت الطلاب بملء 75 رغبة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وإيضا قامت الكلية بتوفير عدد كافي من الموظفين المدربين لتلبية إحتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.

وأشاد الطلاب بالقائمين على مكتب التنسيق بكلية الزراعة حيث قدموا لها كل الدعم والإرشاد المطلوب لتسهيل تسجيل رغباتهم الكترونيا.

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