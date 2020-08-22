شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تخفيض سن القبول للابتدائي بمدارس وسط سيناء لـ5 سنوات ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تخفيض سن القبول بالمدارس الابتدائية في إدارتي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء إلى 5 سنوات ونصف.

وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المحافظ صدق على تخفيض سن القبول للصف الاول الابتدائي بإدارتي الحسنة ونخل ليصبح خمس سنوات وستة أشهر، بشرط أن تكون بطاقة ولي الأمر من الحسنة أو نخل، وشهادة ميلاد الطفل صادرة من الحسنة ونخل.

وقال «رضوان» إن قرار تخفيض سن القبول بالمدارس الابتدائية بمدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء بناء على رغبة أولياء الأمور.