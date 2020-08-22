شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذر من فيضانات وسيول بعد هطول أمطار غزيرة فى حوض العطبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، من أن صور الأقمار الاصطناعية للساعات الأخيرة من يوم 21 أغسطس، أظهرت هطول أمطار غزيرة فوق 50 مم فى حوض العطبراوى عند الحدود وداخل السودان لكل من النيل الأزرق والدندر والرهد، مما يسبب فى حدوث فيضانات خاطفة والسيول وجريان الخيران.

وقالت اللجنة فى بيانها اليوم، أن متوسط الأمطار فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 19 و20 و21 أغسطس ستؤدى لارتفاع فى منسوب محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الأحد، ليكون فى حدود 625 مليون متر مكعب، داعية الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيط لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

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وكانت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أعلنت أن منسوب محطة الديم عند الحدود "السودانية – الأثيوبية" لليوم السبت، سيرتفع إلى حدود 620 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 19 و20 أغسطس 8 و5 ملم على التوالى، التى سوف تؤدى إلى استقرار إيراد نهر عطبرة فى اليومين القادمين.