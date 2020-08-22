شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تؤكد تجاوز موجة كورونا الأولى بنجاح ولا خوف من مواجهة موجة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بنجاح، رغم عدم وجود خبرات مسبقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى تخوف من مواجهة الموجة الثانية، حيث إن المشكلة ليست فى إدارة الأزمة فى حالة الموجة الثانية، ولكن المشكلة هى توقف الاقتصاد والدراسة. ودعت وزيرة الصحة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين ووسائل الإعلام إلى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تم تخطى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنجاح، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت وزيرة الصحة أن 100% من حالات الإصابة فى مصر لديها القدرة على الاستجابة للعلاج، لافتة إلى أن العزل المنزلي خفض مدة التعافي من الفيروس، حيث أصبح التعافى خلال ثمان أو عشرة أيام. وأشارت إلى أن العامل الفيصل فى رجوع الإصابات مرة أخرى إلى مصر وانتشارها هو المواطن، متابعة أن الدولة التى شهدت ارتفاعات أخرى بالفيروس يعود إلى تراجع مواطنيها فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، طالبة من المواطنين ارتداء الماسك وغسل اليد والمحافظة على التباعد. وذكرت إن هناك 6 لقاحات فى العالم والتى وصلت إلى مرحلة الأبحاث السريرية، حيث أن الوزارة قامت بالعمل مع جميع الشركات المنتجة لتلك اللقاحات، ومنها لقاح أكسفورد و حجز منه كمية مناسبة لمصر، إضافة إلى الشركات الصينية المنتجة له. وأضافت "زايد" أن كل متبرع من البلازما يقوم بمعالجة حالتين، موضحة أن مصر قامت بالرجوع بالمعدلات وبالتالى كان عدد المستشفيات التي تم العمل عليه يقوم بتحمل 100 إصابة أو أكثر، موضحة أن الوزارة قامت بتقليل مستشفيات العزل حتى لا يتم نهجه وإرهاقه.