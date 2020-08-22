السيسى يستعرض جهود وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الدينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوةوتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالاضافة الي متابعة تطوير هيئة الأوقاف. Advertisements

اجتماع الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف

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