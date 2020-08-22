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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط أتوبيس الغلابة المكيف بالقاهرة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت محافظة القاهرة، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.
واصطفت الحافلات الجديدة في ميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، فى أول يوم عمل لها بالهيئة، وتعتبر الأتوبيسات الجديدة هى أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 أتوبيس تعاقدت عليهم الهيئة لتصنيعهم محليا، ويحملون شعار "بكل فخر صنع فى مصر".
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