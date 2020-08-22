شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 60 يوما رحلة مصر نحو السلام فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 60 يوماً كانت كافية لإسقاط خيوط المؤامرة داخل ليبيا قبل شهرين أعلنها الرئيس السيسي واضحة: سرت والجفرة خط أحمر، ودعا لوقف إطلاق النار وأطلق مبادرة رائدة للسلام وحل الأزمة الليبية لتعلن حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار مع تدشين منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة.

وفي وقت كانت تركيا تنثر بذور الفوضى ويرسل أردوغان دفعات الإرهابيين من سوريا كانت مصر تقود جهود دبلوماسية لتمهد طريق السلام.

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في الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل..