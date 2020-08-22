شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 60 يوما رحلة مصر نحو السلام فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 60 يوماً كانت كافية لإسقاط خيوط المؤامرة داخل ليبيا قبل شهرين أعلنها الرئيس السيسي واضحة: سرت والجفرة خط أحمر، ودعا لوقف إطلاق النار وأطلق مبادرة رائدة للسلام وحل الأزمة الليبية لتعلن حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار مع تدشين منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة.
وفي وقت كانت تركيا تنثر بذور الفوضى ويرسل أردوغان دفعات الإرهابيين من سوريا كانت مصر تقود جهود دبلوماسية لتمهد طريق السلام.
في الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 60 يوما رحلة مصر نحو السلام فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.