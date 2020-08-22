شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام تنجح فى تحويل أول أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعى ويوفر 100ألف جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة ستحول اسطولها بالكامل ليعمل بالغاز الطبيعى وبالفعل حولت اتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار كتجربة سيتم تعميمها على باقى الأسطول خلال 4 سنوات، وخلال عامين سيتم تحويل 80% من أتوبيسات الهيئة من سولار إلى غاز طبيعي.

وأضاف "رئيس هيئة النقل العام" لـ"الخليج 365"، أن دفعة الأتوبيسات الجديدة التى تسلمتها الهيئة وتعمل بالغاز الطبيعى لها ضمان 5 سنوات شامل قطع الغيار، مما يوفر علي الهيئة.

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وكشف على، أن الأتوبيس الذى تم تحويله من سولار لغاز طبيعى، سيوفر من 80 لـ120 ألف جنيه في العام الواحد، مشيرا إلى أن أتوبيسات الهيئة تقطع حوالي 365 ألف كيلو يوميًا.

وذكر اللواء رزق علي، انه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على ان يتم تطبيق هذا التحويل على باقي اتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي 10 آلاف جنيه شهريا للاتوبيس الواحد ، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء 161 أتوبيس يعمل بالغاز منهم 85 أتوبيس مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول 86 أتوبيس الخدمة منهم 20 أتوبيس مكيف الهواء .