الداخلية X أسبوع.. غلق 2912 محل مخالف و19 ألف سائق لعدم ارتدائهم الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6058 قضية تموينية متنوعة، و215 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2912 محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق 4 أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة)، و19918 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات، 309 شخصًا لمخالفتهم أعمال البناء.

وتم اتخاذ تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.