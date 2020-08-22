الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.3 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 57 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.2 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت ضبط 83324 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (57,999,217) جنيه.

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كما تم ضبط 1749 قضية في مجال التهرب الضريبي ضمت: (153) قضية ضرائب عامة، وكشف 424 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (151) قضية في مجال الجمارك، و9 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و351 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 452 حكم قضائي، (196) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 8 قضايا في مجالات مكافحة جرائم (الإتجار في النقد الإجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال، وتهريب جمركي بضائع)، (5) قضايا في مجالات (احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1267303577 جنيه مصري)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى سياق آخر تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من ضبط 1455 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (11 متهم) إرتكبوا (5) وقائع (سرقة – نشل).

وبدورها حررت شرطة البيئة والمسطحات المائية، 179 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة) ، وكذا ضبط (604) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (108) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف ( التعدي بالردم )، (132) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (58) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (343) لنش سياحي.