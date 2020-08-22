الداخلية X أسبوع.. ضبط 1129 قطعة سلاح وتنفذ 480 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 241 متهمًا، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن ضبط 1129 قطعة سلاح ناري، أبرزها (120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدس– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض) وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (2 مسدس – 1 فرد محلى – 9طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع) تم تأمين تنفيذ 943 قرار إزالة لحالات تعدى على (الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الري والصرف، مجرى نهر النيل)، بنطاق 20 مديرية أمن، وتنفيذ 480 ألف، و478 حكم قضائي

وضبط خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، 14 تشكيل عصابي، ضموا 30 متهماً، ارتكبوا (60) حادث سرقة متنوع، 54 قضية أحداث، وكشف غموض (48) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 56 متهماً.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة: أسفرت الجهود عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط18 عنصر إجرامي بنطاق أمن (القليوبية - المنوفية - الشرقية - دمياط - المنيا - أسيوط) بإجمالي مضبوطات (23) قطعة سلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.