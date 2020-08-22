رئيس النيابة الإدارية يقرر تعيين المستشار ڤيڤيان وسام مديرًا للنيابة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بتعيين المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط - القسم الأول بمحافظة دمياط.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، أن المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة ١٩٩٧ بتقدير جيد جدًا، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٨، وتدرجت في مسيرتها المهنية.

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عملت المستشارة فيفيان وسام بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٩، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط القسم الأول.

وبهذا القرار تكون المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، هي أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة دمياط، وتاسع سيدة يصدر المستشار عصام المنشاوي منذ توليه رئاسة الهيئة قرارًا بتعيينهن مديرًا للنيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية،

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتبني معيار الكفاءة لشغل المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.