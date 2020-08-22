محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور وائل علي شكري أخصائي أمراض الكلى، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). كما نعت النقابة الدكتورة دينا قطب طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام، والتي توفيت كذلك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. وأشارت النقابة في بيان اليوم، إلى أن عدد ضحايا الأطباء الذين توفوا جراء إصابتهم بكورونا ارتفع إلى 151 شهيدا، مقدمة خالص العزاء لأسرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.