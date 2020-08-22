اتحاد كتاب مصر يستشكل على حكم وقف انعقاد جمعيته العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، اليوم السبت، إنه قام بعمل استشكال على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي، بالدعوة إلى عقد جمعيتَين عموميتَين للاتحاد بتاريخَي 21 و28 أغسطس الجاري؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارَين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي، نائبَي رئيس مجلس الدولة.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أصدر قرارًا تنفيذيًّا بالتمرير، الأربعاء الماضي، بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الميزانية الذي كان مقررًا عقده يوم الجمعة 21 أغسطس الحالي، واجتماع الجمعية العمومية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي الذي كان مقررًا عقده يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه، إلى أجل غير مسمى.

وقد اتخذ هذا القرار التنفيذي من المجلس إنفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الاتحاد، تطالبه بتأجيل انعقاد الجمعيتَين العموميتَين اتساقًا مع قرار رئيس الوزراء. وهي الدعوى رقم 51185 لسنة 74 ق الصادر حكمها بصيغته التنفيذية بتاريخ 18 أغسطس الحالى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الحياة الإنسانية أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقًا على حفظ الدين، مؤكدةً أنه بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا، ومَن أحيا نفسًا فكأنما أحيا الناس جميعًا.