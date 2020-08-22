وزير التنمية المحلية يشارك في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة " الدفعة الثالثة " والذي يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث شارك شعراوي في تقييم المرشحين لدخول البرنامج في الدفعة الثالثة ومراجعة بعض السير الذاتية الخاصة بهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، مشيراً إلي أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساهم في تحسين الأداء في مختلف المجالات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب .

Advertisements

كما أثنى وزير التنمية المحلية على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمساهمة في عملية التنمية وبناء الإنسان وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

وكان الوزير شعراوي قد وصل إلى مقر الأماديمية بعد ظهر اليوم والتقى بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من القيادات حيث استمع لشرح حول طريقة التسجيل في هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.