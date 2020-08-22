مصر | 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي لمصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصري؛ لتطاوله على الدولة المصرية، للحكم بجلسة 12 سبتمبر.
وحملت الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا).
وأضاف أن "البغيلي" اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهم وتناسى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدمي هذا الصحفي مصر الطاهرة.
كما قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد علي قوائم الممنوعين من دخول مصر، للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.
وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلي أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، وبعدم علاجهم.
واضافت الدعوى، لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء وذلك على خليفة تفشي فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح"، مضيفا لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا،وسيستمر إلى يوم الدين،ويري الشاعر المصري فتحي عبد الله أن حياة الفهد لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية.
وأضاف عبد الله أنها نخب فاسدة تابعة للأنظمة العربية المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين،بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون.
وقال عبد الله إن الشعب الكويتي يحب مصر وباقي الشعوب العربية،لكن هذه النخبة العربية لا تمثل أي شعب واختتم عبد الله بقوله: “الأنظمة العربية لا ترجو لشعوبها لا النجاة من الفايروس ولا الحروب ولا الفقر”.