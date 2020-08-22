مصر | 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي لمصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصري؛ لتطاوله على الدولة المصرية، للحكم بجلسة 12 سبتمبر.

وحملت الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا).

وأضاف أن "البغيلي" اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهم وتناسى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدمي هذا الصحفي مصر الطاهرة.

كما قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد علي قوائم الممنوعين من دخول مصر، للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

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وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلي أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬.

‫واضافت الدعوى، لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء ‬وذلك على خليفة تفشي فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح"، مضيفا لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا،وسيستمر إلى يوم الدين،ويري الشاعر المصري فتحي عبد الله أن حياة الفهد لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية.

وأضاف عبد الله أنها نخب فاسدة تابعة للأنظمة العربية المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين،بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون.

وقال عبد الله إن الشعب الكويتي يحب مصر وباقي الشعوب العربية،لكن هذه النخبة العربية لا تمثل أي شعب واختتم عبد الله بقوله: “الأنظمة العربية لا ترجو لشعوبها لا النجاة من الفايروس ولا الحروب ولا الفقر”.