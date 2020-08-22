مصر | إحالة تاجر هيروين بـ15 مايو إلى الجنايات

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة تاجر هيروين بـ15 مايو إلى الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نيابة مايو والتبين الجزئية، من إعداد أمر الإحالة الخاص بتاجر مخدرات متهم بالإتجار في مخدر الهيروين، ومن ثم أمرت بإحالته للمحاكمة أمام الجنايات، فيما هو منسوب إليه من تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وتضمن أمر الإحالة، والتي جاء أولها، أن المتهم يدعي صابر. م، 36 سنة وأقرا بالاتجار في مخدر الهيروين وترويجه علي عملائه بنطاق منطقة 15 مايو، كان قد عثر بحوزته أثناء تفتيشه ب20 لفافة هيروين ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث 15 مايو برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على مسجل خطر قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، ان المتهم سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 1255لسنة 2014 جنح مايو سلاح بدون ترخيص، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر، كانت تداولت خلال الساعات الماضية، أخبار عن اعتداء أحد ضباط الشرطة بالشرقية على بعض السيدات.

وفي إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للأخبار ذات الصلة بالعمل الأمني، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسى، مما دعى ضباط الحرس الجامعى آنذاك إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.